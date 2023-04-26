قصة السوداني محمد.. رحلة طويلة وآلاف الدولارت للعودة إلى أسرته الأميركية

2023/04/26 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعلم السوداني المقيم في ولاية أيوا الأميركية، محمد أحمد، أن رحلته لوطنه الأم ستكبده آلاف الدولارات ورحلة طويلة مدتها 40 ساعة من أجل العودة إلى زوجته الأميركية وبناته الثلاث

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