نائب: موازنة 2023 تمتاز بمرونة استثمارية أكبر من سابقاتها

2023/04/26 | 21:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو في لجنة الاستثمار النيابية، ان مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023 “يمتاز بمرونة استثمارية أكبر” من سابقاتها من الموازنات.

وقال محمد الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”انه “لا يوجد ربط بين القضية الاستثمارية وتأخر اقرار قانون الموازنة، حيث ان الموازنة الاستثمارية موجودة وسيتم صرف كامل المستحقات المالية من هذا الباب بعد اقرار قانون الموازنة”.

وأضاف ان “الموازنة الحالية تمتاز بمرونة اكبر من سابقاتها فيما يخص الجانب الاستثماري”.

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