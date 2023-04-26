في كربلاء : نجاح عملية مُعقدة لمريض أربعيني من ذوي الإعاقة وزنه 19 كغم

2023/04/26 | 22:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجريت في مدينة الإمام الحسين ( ع )

الطبية بكربلاء المُقدسَة ، وبنجاح

عملية جراحية مُعَقدة ، تم خلالها

إستئصال معدة بالكامل لمريض من أهالي

المُحافظة بعمر 43 عاماً من ذوي الإعاقة

وزنه 19 كغم .





وقا

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