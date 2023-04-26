وفد سياحي صيني يحط رحاله في أهوار ذي قار

2023/04/26 | 22:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي، اليوم الأربعاء، بوصول

وفد سياحي صيني الى مناطق الاهوار

الوسطى في محافظة ذي قار.

وقال المصدر إن " وفدا سياحيا صينيا وصل

الى محافظة ذي قار ومن بعده ذهب في رحلة

سياحية للتمتع بالبيئة ال

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