النفط توضح مراحل عمليات المسح الزلزالي لاستكشاف الآبار في الانبار

2023/04/26 | 22:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضحت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، مراحل عمليات المسح الزلزالي لاستكشاف الآبار، وفيما أكدت إنجاز 60 بالمئة من برنامج حيفا الخاص بالاستكشافات في الأنبار، وحددت موعد الانتهاء منه.

وقال معاون مدير شركة الاستكشافات النفطية للشؤون الفنية, أسامة رؤوف حسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجال عمل شركة الاستكشافات النفطية يشمل جميع مناطق العراق لاسيما محافظة الأنبار والصحراء الغربية التي توليها الشركة اهتماماً خاصاً كون المنطقة واعدة بالغاز وتقع ضمن البرنامج الحكومي الذي أعده مجلس الوزراء لاستثمار الغاز في المنطقة".وأضاف رؤوف، أن "الشركة لديها برامج متعددة في صحراء الأنبار، و(حيفا) هو أحد هذه البرامج، إذ يتكون من فرقتين زلزاليتين هما الثانية والسادسة اللتان أكملتا ما يقرب من 60 بالمئة من البرنامج، ونأمل بأن ينهي البرنامج أعماله نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أن "عمليات المسح الزلزالي تتكون من عدة مراحل أولها مرحلة استكشاف مكامن النفط والغاز، وتليها مرحلة نقل البيانات الزلزالية والحصول عليها، ثم مرحلة المعالجة، ثم مرحلة التفاسير، والأخيرة تتوج بتحديد مواقع الآبار الاستكشافية من حيث كونها آباراً نفطية أو غازية، وأغلب هذه المناطق مناطق غازية".وتابع أن "ثمرة هذه المسوحات ونتائجها ستتوج بحفر آبار استكشافية تزيد من طاقة البلد الإنتاجية من النفط والغاز وتزيد من احتياطية منهما وترفد محطات الطاقة الكهربائية بالوقود اللازم وتقلل من حاجة البلد إلى الاستيراد الخارجي".من جانبه، أوضح عامر صبيح حسين أحد العاملين في الفرقة الزلزالية الثانية، أن "الفرق بدأت بالعمل بمشروع حيفا ثنائي الأبعاد الواقع ضمن قضاء الرطبة في محافظة الأنبار أوائل شهر تشرين الثاني من العام 2021، وما زالت مستمرة بتنفيذه ضمن الخطة الشهرية المخصصة لها".وبين، أن "عدد نقاط المشروع يبلغ 250 وأكثر من 93 محطة استلام، ومساحته الكلية تبلغ 2860 كم طولاً أنجزت الفرقة منها ما يقرب من 75‎% من حجم المشروع الكلي، وسينجز ما تبقى من خلال الأربعة أشهر القادمة ثم تنتقل الفرقة إلى مشروع آخر ضمن الخطة الخمسية الخاصة بشركة الاستكشافات النفطية".

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