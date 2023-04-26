بحوزته 2 كغم من الكريستال.. الإطاحة بتاجر مخدرات في البصرة

2023/04/26 | 22:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في البصرة، اليوم الأربعاء، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 2 كغم من الكريستال بالجرم المشهود ضمن المحافظة.

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