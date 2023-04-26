أوكرانيا تطلق مجموعة تكنولوجية

2023/04/26 | 22:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الحكومة الأوكرانية، الأربعاء، مبادرة جديدة تهدف لتبسيط وتعزيز الابتكار في تطوير الطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات التي كانت حاسمة في الحرب مع روسيا.

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