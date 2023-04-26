النزاهة تضبط حالات تلاعب وتجاوز على عقارات الدولة في نينوى

2023/04/26 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أنَّ ملاكاتها في محافظة نينوى نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات تلاعبٍ وتجاوزٍ على عقارات الدولة، ورشوة ومغالاة في أسعار الشراء، "لافتةً إلى أنَّ "العمليَّات أسفرت عن ضبط (4) مُتَّهمين..



يتبع

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