2023/04/26 | 22:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حالات تلاعب وتجاوز على عقارات الدولة في نينوى المركز الخبري الوطني.

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