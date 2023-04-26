2023/04/26 | 22:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كشفت مصادر، عن سيطرة القوات الكردية على 4 حقول نفطية...

ظهرت المقالة آبار النفط في كركوك..



تختبر صراع الارادات بين الاقليم والحكومة المركزية أولاً على المسلة.

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