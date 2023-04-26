الموسوي نائبًا لرئيس الاتحاد الاسيوي للجودو

2023/04/26 | 22:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جدد كونغرس الإتحاد الآسيوي للجودو ثقته بسمير الموسوي رئيس الإتحاد العراقي للعبة لشغل منصب نائب رئيس الاسيوي للمرة الثالثة على التوالي أثناء أجتماعه الذي عقده اليوم الاربعاء في العاصمة الكويتية على هامش اقامة بطولة اسيا المفتوحة للجودو للمتقدمين.واقام كونغرس الاتحاد الاسيوي مؤتمرته الانتخابي لاختيار هيئة ادارية جديدة تدير دفة الإتحاد القاري للسنوات […]

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