محمد بن راشد يعلن بدء الإمارات العمل على مستكشف جديد للقمر

2023/04/26 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‫أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، بدء بلاده العمل على مستكشف جديد للقمر، بعد عدم نجاح مركبة فضائية يابانية - حاملة "المستكشف راشد 1" – في الهبوط على سطح القمر.

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