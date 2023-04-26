2023/04/26 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yJOvrt57F7g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقرب من الاطار يؤكد لبرنامج #كلام_معقول بان اموال سرقة القرن لن تسترجع واموال الشركات يجب ان تدفع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقرب من الاطار يؤكد لبرنامج #كلام_معقول بان اموال سرقة القرن لن تسترجع واموال الشركات يجب ان تدفع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).