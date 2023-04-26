المالية النيابية تعد جدولاً لاستضافة الوزراء بشأن تخصيصات المؤسسات في الموازنة

2023/04/26 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ان اللجنة أعدت جدولاً خاصاً باستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين للاطلاع على التخصيصات الخاصة بالمؤسسات الحكومية.

وقال العطواني في بيان :"بعد انتهاء عطلة العيد، ترأسنا، اليوم ، اجتماعا للجنة المالية النيابية ايذاناً باستئناف جلسات مناقشة وتعديل الموازنة العامة للبلاد".

وأضاف "حرصا منا على استكمال هذا الاستحقاق الوطني، قررنا ان تكون اجتماعات اللجنة بشكل يومي على مدار الاسبوع باستثناء يوم الجمعة بغية انضاج قانون الموازنة والتعديل عليه وفقا للصلاحيات التي منحها الدستور".

وأشار العطواني الى "اعداد جدول خاص باستضافة الوزراء والمسؤولين التنفيذيين للاطلاع على التخصيصات الخاصة بالمؤسسات الحكومية والاطلاع على احتياجاتها بما يسهم في تمكينها من اداء مهمتها في خدمة المواطنين وتنفيذ البرنامج الحكومي".

وأكد "إذ نجدد دعمنا للحكومة في إطار تنفيذ برنامجها الحكومي، نتطلع لأن يكون لديها برنامجا استثماريا حقيقيا قادرا على تحقيق التنمية المستدامة".

وشدد العطواني على "ضرورة ان تولي الحكومية أهمية قصوى لملف تطوير ودعم القطاع الخاص بهدف امتصاص البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين واصحاب الكفاءات والكوادر الوسطية".

وأكد "على أهمية اعتماد برنامج لانشاء مشاريع استثمارية منتجة لتعزيز الايرادات غير النفطية والابتعاد عن اعتماد النفط كممول رئيس للموازنة".

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