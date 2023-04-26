2023/04/26 | 23:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة .. التربية تبدأ بتطبيق نظام صحة الصدور الألكتروني بمديرياتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/26 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. التربية تبدأ بتطبيق نظام صحة الصدور الألكتروني بمديرياتها) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. التربية تبدأ بتطبيق نظام صحة الصدور الألكتروني بمديرياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).