2023/04/26 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العلوية، الأربعاء، أعداد

زائري مرقد الإمام علي، خلال أيام عيد

الفطر.

وقالت العتبة في بيان، صحفي ان اعداد

الزائرين للايام الثلاث لعيد الفطر

المبارك بلغ 4.372.691 زائرا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة العلوية تحصي عدد الزائرين خلال أيام عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة العلوية تحصي عدد الزائرين خلال أيام عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).