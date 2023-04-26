البنك المركزي يقرر ادراج الابتزاز الالكتروني ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب

2023/04/26 | 23:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قرر البنك المركزي، الأربعاء، ادراج الابتزاز الالكتروني ضمن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وذكري بيان للبنك أن "مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقد جلسته الشهرية الاعتيادية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٤/٢٦ برئاسة رئيس المجلس (محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق) وأعضاء المجلس كافة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجهات إنفاذ القانون".

واطلع المجلس على "خطوات الاستعداد للتقييم المتبادل لجمهورية العراق المؤمل إجراؤه في شهر آب المقبل، واتخذ عددًا من القرارات في هذا الصدد، لأجل محافظة العراق على موقعه المتقدّم في إجراءات مكافحة غسل الأموال التي أثمرت عن خروجه من المنطقة الرمادية في التصنيف الدولي عام ٢٠١٨".

وناقش المجلس أيضًا "التطورات الحاصلة على برامج الفدية ( الابتزاز الإلكتروني ) وعدّها جريمة أصلية مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب .



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وطرح كذلك "موضوع التجارة غير المشروعة بالآثار وضرورة تحديد جهة رقابية للإبلاغ عن العمليات المالية المرتبطة بهذه التجارة".

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