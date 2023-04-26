"يمشي ببطء شديد".. إردوغان يلغي أنشطته المقررة على مدى يومين

2023/04/26 | 23:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يكثّف حملته لإعادة انتخابه في 14 مايو، إلى إلغاء أنشطته المقررة، الأربعاء والخميس، بعد إصابته بإنفلونزا المعدة.

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