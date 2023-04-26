الطوكي: الموازنة لم تتأخر او تتعرقل والمالية تواصل عملها لحسم فقراتها

2023/04/26 | 23:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب المستقل كاظم الطوكي، ان الموازنة لم تواجه أي عراقيل تؤخر إقرارها داخل مجلس النواب، لافتا الى ان اللجنة المالية تواصل اعمالها بشأن المقترحات وبعض الفقرات قبل المضي بالتصويت على الموازنة.

وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة وبعد ان تمت القراءة الأولى والمناقشة فقد تم طرح ملاحظات بشأن بعض فقراتها من مجمل أعضاء مجلس النواب، حيث دونت لدى اللجنة المالية النيابية من اجل الاخذ بها ودراسة مايمكن تضمينه فيها”.

وأضاف ان “الموازنة لم يتم عرقلتها ولم تحدث ازائها اية مشاكل بين الأطراف السياسية، ولكن هناك تأخير قد حدث بعد المناقشة وابداء المقترحات وهذا التأخير بسبب عطلة العيد، حيث سيتم حسمها من قبل اللجنة المالية النيابية في الأيام المقبلة”.

وبين ان “اللجنة المالية النيابية لديها نقاط مهمة تعمل على حسمها ومنها مايتعلق بإقرار موازنة لثلاث سنوات وإيجاد حل لتغيير أسعار النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة وكذلك العجز المالي الموجود في الموازنة حيث يجري العمل على تقليله”.

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