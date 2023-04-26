2023/04/26 | 23:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نظم فريق “صالون بغداد الوردي” الذي ترأسه شهد الجواري، اليوم الاربعاء، مبادرة “ابتسامة” لدعم الأطفال من مرضى السرطان بمناسبة عيد الفطر المبارك في مستشفى حماية الطفل، في مدينة الطب ببغداد.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجواري: مبادرة “ابتسامة” تحمل طابعاً مميزاً وخاصاً في فترة الأعياد المركز الخبري الوطني.

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