“بكين” : الحرب في السودان قد تستمر 5 سنوات

2023/04/26 | 23:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني توقع رئيس الاستخبارات العسكرية السابق في هيئة الأركان العامة التركية، اليوم الأربعاء، إسماعيل حقي بكين، تفاقم الوضع في السودان ونشوب حرب أهلية طويلة الأمد قد تستمر لأكثر من 4 سنوات.[…]

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