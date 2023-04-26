هبوط جماعي يضرب الذهب والنفط والبيتكوين

2023/04/26 | 23:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سيطر اللون الأحمر الهبوطي على الأسواق في تداولات اليوم باستثناء مؤشر ناسداك الصاعد بقوة مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) وجوجل (NASDAQ:GOOGL) بعد تقارير أرباح إيجابية.

فيرست ريببلك..السقوط الحر

وسقط سهم فيرست ريببلك بنك لليوم الثاني على التوالي حيث تراجع بأكثر من 29% بعد أخبار تفيد بأن مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالي ستحدد حركة وصول بنك فيرست ريببلك للمرافق الفيدرالية، كما أنه قد يتعرض إلى فرض حد خاص بالاقتراض من الفيدرالي.

وأغلق سهم فيرست ريببلك عند 5.69 دولارًا للسهم هبوطًا بـ 29.75% في تداولات اليوم عقب الهبوط بنحو 40% في تداولات أمس بعد الإعلان عن تقارير أرباح سلبية وسحوبات عنيفة في ودائع البنك مع غياب أي أنباء عن تأمين أو دعم من قبل الفيدرالي للبنك المتعثر الذي يتوقع أن يعلن إفلاسه في وقت قريب.

الأسواق الآن

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.338% في تداولات اليوم ليسجل 101.207 دولارًا مع انتهاء الجلسة الأمريكية.



فيما ارتفع عوائد سندات الخزانة أجل عشر سنوات بـ 1.26% إلى 3.441% وكذلك ارتفع عوائد سندات الخزانة أجل سنتين بـ 0.83% إلى 3.9283%.

فيما تراجعت عقود الذهب الفورية (سبوت) إلى 1988.7 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.42% فيما هبطت العقود الآجلة للذهب بـ 0.29% إلى 1998.65 دولارًا، وصعود عقود الفضة بـ 0.23% إلى 25.148 دولارًا للأونصة.

وهبط النفط بقوة في تداولات اليوم، ليخسر 3.56% لخام نفط تكساس ويتداول عند 74.33 دولارًا، فيما هبط نفط برنت إلى 77.72 دولارًا هبوطًا بـ 3.57% مع ارتفاع مخاوف الركود العالمي.

كذلك فقد البيتكوين كل الأرباح التي اكتسبها في التداولات الصباحية فبعد الارتفاع بـ 9% وضرب مستوى الـ 30 ألف دولار، عاد البيتكوين ليتداول عند 27736.0 دولارًا هبوطًا بـ 1.05%.

بيانات هامة في الانتظار

تنتظر الأسواق صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي غدًا إضافة إلى بيانات البطالة الأمريكية وبيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك للربع الأول ومؤشر مبيعات المنازل.

وستحرك هذه البيانات أسعار الأسواق وبالأخص بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي الذي يتوقع الخبراء أن يسجل صعودًا بـ 2.0% بعد تسجيله 2.6% في الربع السابق.

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