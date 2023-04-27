بايدن: ترامب يمثل خطرا يهدد الديمقراطية الأمريكية

2023/04/27 | 00:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن الرئيس السابق دونالد...

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