مصر تكثف جهود إجلاء رعاياها من السودان.. ومسؤول: إصابة طالبين بشظايا

2023/04/27 | 00:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكثف مصر جهود إجلاء مواطنيها في السودان، سواء عبر الحدود البرية من خلال معبر أرقين أو عبر جسر جوي، بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.حتى يوم الأربعاء، عاد 2679 مصريًا.

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