السوداني‭:‬سأطلب‭ ‬إعفاء‭ ‬المحافظين‭ ‬المقصرين‭ ‬والتعديل‭ ‬الوزاري‭ ‬سيأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب

2023/04/27 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني‭ ‬يدعو‭ ‬وزراء‭ ‬الحزب‭ ‬المنافس‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬ أربيل‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني،‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تصميمه‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬تعديل‭ ‬وزاري،‭ ‬و‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬اختيار‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬‮ ‬ ‮ ‬وقال‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬أوليت‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لعمل‭ ‬المحافظين‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأولي‭ ‬لتسنمي‭ ‬المنصب،‭ ‬ونعقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ […]

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