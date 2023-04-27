2023/04/27 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بارزاني يدعو وزراء الحزب المنافس للعودة إلى حكومة الإقليم أربيل – الزمان أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، تصميمه على إجراء تعديل وزاري، و أشار إلى أنه سيتم اختيار «الوقت المناسب». وقال السوداني في تصريحات متلفزة «أوليت أهمية كبيرة لعمل المحافظين منذ اليوم الأولي لتسنمي المنصب، ونعقد اجتماعات مستمرة مع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني:سأطلب إعفاء المحافظين المقصرين والتعديل الوزاري سيأتي في الوقت المناسب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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