معنى‭ ‬بلاد‭ ‬الرافدين

2023/04/27 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام حين‭ ‬حدثت‭ ‬الحرب‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬وقعت‭ ‬الحروب‭ ‬الجزئية‭ ‬بالنيابة‭ ‬حيناً‭ ‬وبالأصالة‭ ‬حيناً‭ ‬اخر،‭ ‬وغرقت‭ ‬البلاد‭ ‬بحكومات‭ ‬الاصطناع‭ ‬الحزبي‭ ‬السيء‭ ‬،‭ ‬جرى‭ ‬تدمير‭ ‬هيكلية‭ ‬الصناعة‭ ‬العراقية‭ ‬وما‭ ‬يتصل‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬مصافي‭ ‬نفط‭ ‬ومحطات‭ ‬توليد‭ ‬كهرباء‭ ‬ومبازل،‭ ‬ومرّ‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬احتلاله،‭ ‬وقد‭ ‬بدا‭ ‬أجردَ‭ ‬عارياً‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬الدولة،‭ ‬ماعدا‭ […]

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