2023/04/27 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام حين حدثت الحرب الكبيرة في العراق، ومن بعدها وقعت الحروب الجزئية بالنيابة حيناً وبالأصالة حيناً اخر، وغرقت البلاد بحكومات الاصطناع الحزبي السيء ، جرى تدمير هيكلية الصناعة العراقية وما يتصل بها من مصافي نفط ومحطات توليد كهرباء ومبازل، ومرّ البلد في السنوات الأولى بعد احتلاله، وقد بدا أجردَ عارياً من مقومات الدولة، ماعدا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معنى بلاد الرافدين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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