2023/04/27 | 00:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تثبت حكم الإعدام ضد مواطن مزدوج الجنسية طهران- الزمان اغتيل عضو في مجلس الخبراء الإيراني المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى في ايران، في هجوم في شمال إيران نفذه مسلح تم اعتقاله، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الأربعاء. وكان آية الله عباس علي سليماني واحدًا من 88 عضوًا في مجلس الخبراء […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال عضو في مجلس اختيار المرشد الإيراني الأعلى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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