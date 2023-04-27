اغتيال‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اختيار‭ ‬المرشد‭ ‬الإيراني‭ ‬الأعلى‭ ‬

2023/04/27 | 00:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تثبت‭ ‬حكم‭ ‬الإعدام‭ ‬ضد‭ ‬مواطن‭ ‬مزدوج‭ ‬الجنسية‭ ‬ طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ اغتيل‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬الإيراني‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تعيين‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيران‭ ‬نفذه‭ ‬مسلح‭ ‬تم‭ ‬اعتقاله،‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ (‬إرنا‭) ‬الأربعاء‭.‬ وكان‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬عباس‭ ‬علي‭ ‬سليماني‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬88‭ ‬عضوًا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ […]

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