2023/04/27 | 00:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Xjh3h9SjJ0E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملايين الأشخاص حول العالم جوعى | ورود الموزاني | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملايين الأشخاص حول العالم جوعى | ورود الموزاني | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).