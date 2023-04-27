شاهد بالفيديو.. في العراق .. كارثة ما قبل الكارثة !! | تقرير

2023/04/27 | 00:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5WKxEnhuG2k

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