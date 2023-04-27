2023/04/27 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

وضع مانشستر سيتي يدا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتصاره في مباراة القمة على ضيفه أرسنال بنتيجة 4-1 في المرحلة 33، الأربعاء.

وهيمن أصحاب الملعب على المباراة منذ البداية، وبعد تمرير ذهبية من المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند افتتح البلجيكي كيفن دي بروين التهديف في الدقيقة 7 بتسديدة أرضية متقنة.

وعزز المدافع جون ستونز النتيجة بهدف ثان، في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، بفضل ضربة رأسية.

وعاد دي بروين ليسجل الهدف الثالث بعد تمريرة أخرى من هالاند، في الدقيقة 57.

وسجل أرسنال هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85، بتسديدة روب هولدنغ من مدى قريب بعد تناقل جيد للكرة.

لكن هالاند رفض إنهاء المبارة من دون هدف، وسجل الرابع لأصحاب الملعب بعد تمريرة متقنة من برناردو سيلفا.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، لكن مع أفضلية لسيتي الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في حال انتصار مانشستر سيتي بالمؤجلتين، سيرتفع رصيده إلى 79 نقطة، 4 نقاط فوق أرسنال، الذي تمسك بصدارة الدوري منذ نوفمبر 2022.

وأصبحت مهمة أرسنال معقدة جدا لتحقيق اللقب بعد الهزيمة، حيث سيتوجب عليه انتظار هدية من الفرق المنافسة، بإيقاع مانشستر سيتي في لقاءين على الأقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي يسحق أرسنال ويجهض "الحلم الجميل" عمليا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي يسحق أرسنال ويجهض "الحلم الجميل" عمليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).