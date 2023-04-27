جدول اعمال جلسة البرلمان السبت المقبل

2023/04/27 | 00:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية، يوم السبت المقبل.

ونشرت الدائرة الاعلامية البرلمانية جدول اعمال الجلسة وتضمن التصويت والقراءة لستة مشاريع قوانين بينها التصويت على مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية.

فيما خلا الجدول من مشروع قانون الموازنة المالية.

ومن المقرر ان تعقد الجلسة في الساعة 11 صباحاً.

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