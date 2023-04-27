2023/04/27 | 01:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lm9MNJmHCcI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء سعد معن يوجه رسالة من وزارة الداخلية إلى الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء سعد معن يوجه رسالة من وزارة الداخلية إلى الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).