واشنطن تعلق على خروج مسؤول في نظام عمر البشير من السجن

2023/04/27 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الخارجية الأميركية عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بمغادرة مسؤول سوداني سابق، كان قد صدر بحقه أمر توقيف من الحكمة الجنائي الدولية، من السجن.

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