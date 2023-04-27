سيزار أزبيليكويتا يزيد من أوجاع تشيلسي ويُثير غضب الجماهير.. ماذا فعل؟

2023/04/27 | 01:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكب سيزار أزبيليكويتا، لاعب نادي تشيلسي، خطأ فادحا تسبب في خسارة فريقه من نادي برينتفورد بثنائية، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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