2023/04/27 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، الأربعاء، أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان بدلا من الدولار الأميركي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأرجنتين تقرر التعامل مع الصين باليوان بدلا من الدولار الأميركي ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأرجنتين تقرر التعامل مع الصين باليوان بدلا من الدولار الأميركي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).