الرئاسة التركية توضح الحالة الصحية لأردوغان بعد تداول فيديو تعرضه لوعكة

2023/04/27 | 03:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، "المزاعم" المتعلقة بصحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لقناة "TRT" التركية.

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