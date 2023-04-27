تكشف ظواهر عنيفة.. صورة جديدة لثقب أسود هائل

2023/04/27 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء عن صورة جديدة لثقب أسود تمتاز بأنها الأولى التي تظهر الأحداث العنيفة التي تجري حول واحد من هذه الظواهر الكونية النهمة، إذ تبين الانبثاق الهائل لجسيمات عالية الطاقة إلى الفضاء.

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