مصر.. القبض على 3 أشخاص ضايقوا سائحة في ميدان التحرير: أحدهم خلع ملابسه

2023/04/27 | 05:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على 3 أشخاص بتهمة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة.

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