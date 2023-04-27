2023/04/27 | 05:00 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، القبض على 3 أشخاص بتهمة مضايقة سائحة أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. القبض على 3 أشخاص ضايقوا سائحة في ميدان التحرير: أحدهم خلع ملابسه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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