جنرال أمريكي: قوات روسيا البرية زادت رغم الخسائر في أوكرانيا

2023/04/27 | 05:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، الأربعاء، إن القوات البرية الروسية حاليا أكبر مما كانت عليه في بداية الصراع في أوكرانيا على الرغم من تكبدها العديد من الخسائر في الحرب.

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