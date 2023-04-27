الفاتيكان يسمح بمشاركة النساء في مجلس الأساقفة

2023/04/27 | 05:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيسمح البابا فرنسيس للنساء بالمشاركة في مجلس للأساقفة كأعضاء مصوتين للمرة الأولى هذا العام في أحدث خطوة له لزيادة وجود المرأة في الأدوار القيادية في الكنيسة الكاثوليكية، وفقا لوول ستريت جورنال.

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