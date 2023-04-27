باسم يوسف عن السوريين والسودانيين بمصر:

2023/04/27 | 06:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الإعلامي المصري باسم يوسف، الخميس، الدعوات الرافضة لدخول السودانيين الأراضي المصرية بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أيام ما دفع مواطنين سودانيين إلى مغادرة بلادهم إلى الدول المجاروة.

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