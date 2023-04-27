هل تشكل عودة كوفيد خطرا أكبر من الإصابة الأولى

2023/04/27 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتفق العلماء أن فيروس كورونا سيتحول إلى مرض شائع في السنوات القادمة يصيب نفس الأشخاص لأكثر من مرة، لكن الضرر الذي قد يسببه بعد عودته إلى جسم المريض لمرة أو أكثر لايزال يثير نقاشا في الوسط العلمي، وفق مجلة "نايتشر".

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