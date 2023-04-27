السودان.. البرهان يوافق مبدئيا على تمديد الهدنة 72 ساعة

2023/04/27 | 07:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القوات المسلحة السودانية في بيان، الأربعاء، إن الحاكم العسكري وقائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، أعطى موافقته المبدئية على تمديد "الهدنة" الحالية لمدة 72 ساعة أخرى.

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