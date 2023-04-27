إسرائيل.. مؤيدو الإصلاح القضائي يستعدون لمظاهرة حاشدة

2023/04/27 | 08:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد أنصار الائتلاف الحكومي ومؤيدو الإصلاح القضائي في إسرائيل للتظاهر، مساء الخميس، تحت شعار "لن يسرقوا الانتخابات منا" ردا على 4 أشهر من الاحتجاجات الواسعة ضد المشروع الحكومي المثير للجدل.

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