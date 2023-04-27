الصين ترسل سفنا عسكرية إلى السودان لإجلاء رعايا

2023/04/27 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، أن بكين أرسلت سفن من قواتها البحرية إلى السودان لمساعدة رعاياها على مغادرة هذا البلد الواقع في شمال شرق أفريقيا ويشهد حالة من الفوضى حاليا.

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