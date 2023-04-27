جنايات بابل: الإعدام بحق أحد أخطر مجرمي تجارة المخدرات

2023/04/27 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق أحد أخطر مجرمي تجارة المخدرات عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي للقضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المجرم تم القبض عليه في محافظة بابل وبحوزته المواد المخدرة بعد أعترافه بجلبها من أحد المنافذ الحدودية بقصد المتاجرة فيها ضمن حدود محافظات بابل وكربلاء وبغداد".

وأضاف أن "الحكم يأتي وفقا لاحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

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