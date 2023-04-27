الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف الشخصية والسلفة التكميلية

2023/04/27 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، إطلاق وجبة جديدة من السلف الشخصية والتكميلية الى المواطنين.

وذكر المصرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "السلف الشخصية تبلغ 10 مليون دينار بالإضافة الى أن السلفة التكميلية تبلغ 5 مليون دينار".

وأضاف أن "التقديم على السلف الشخصية والسلفة التكميلية الكترونيا من خلال تطبيق مصرف الرشيد ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".

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