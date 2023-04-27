2023/04/27 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، حيث لقيت بعض الدعم بعد خسائر فادحة في الجلستين السابقتين مدفوعة بمخاوف من ركود أمريكي وزيادة صادرات النفط الروسية مما قلل من تأثير تخفيضات إنتاج أوبك .

وجرى تداول خام برنت عند 77.89 دولارًا للبرميل، بارتفاع 20 سنتًا أو 0.15 بالمئة اعتبارًا من الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.2 بالمئة ليتداول عند 74.42 دولارًا.

وتراجعت أسعار النفط قرابة 4 بالمئة يوم أمس الأربعاء، لتواصل خسائرها الحادة في الجلسة السابقة مع مخاوف من الركود تلقي بظلالها على انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وتراجعت حصة أوبك من واردات الهند النفطية بأسرع وتيرة في 2022/23 إلى أدنى مستوياتها في 22 عامًا على الأقل مع زيادة تناول النفط الروسي الأرخص ثمناً، بينما تكثف الصين أيضًا مشترياتها من نفط الأورال الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع اسعار النفط.. وبرنت يلامس الـ 78 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع اسعار النفط.. وبرنت يلامس الـ 78 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).