شعرت بالوحدة.. شاهد ببغاوات تجري مكالمات فيديو مع غيرها من الببغاوات

2023/04/27 | 09:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام باحثون بتعليم ببغاوات كيفية قرع الجرس عند شعورها بالرغبة في الدردشة، والنقر على جهاز لوحي لاختيار الببغاء التي تريد إجراء مكالمة معه بالفيديو.

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