ترامب يخسر استئنافا لمنع بينس من تقديم إفادته

2023/04/27 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استئنافا لمنع نائبه السابق مايك بينس من الإدلاء بشهادته في تحقيق المستشار الخاص في جهود إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدم محامو ترامب استئنافا بعد حكم يتعلق بتحقيق وزارة العدل في جهود تقويض الانتخابات التي خسرها ترامب الجمهوري، أمام الديمقراطي […]

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